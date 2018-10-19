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ОПЕК опасается снижения цен на нефть в ближайшие недели

ОПЕК опасается снижения цен на нефть в ближайшие недели

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Увеличение запасов и рост добычи нефти в США могут привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний отчет ОПЕК, информирует УНН.

“Предстоящее сезонное снижение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста нефтедобычи в США это может стать “медвежьим” фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель",— говорится в документе.

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ОПЕК также считает, что на ценах может сказаться запланированное техобслуживание на российских НПЗ. "Пересмотр глобальных экономических прогнозов Международным валютным фондом, вызванный торговыми спорами между США и их партнерами, привел к большей неопределенности в отношении роста спроса на нефть в 2019 году",— добавили в организации.

Накануне, 18 октября, цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долл. за баррель впервые за месяц. Стоимость барреля нефти WTI снизилась до 68,7 долларов США.

Как ранее информировал УНН, Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке после того, как из него из-за санкций США пойдет иранская нефть.

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