Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться з 22 жовтня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні мер Одеси підпише розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 років. Офіційно його розпочнуть із 22 жовтня. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту міського господарства ОМР Сергій Агуца, передає кореспондент УНН.
Наразі представники ПАТ "Одесагаз" протягом наступних 5 днів будуть займатися розпломбуванням газових лічильників у 144 котельнях. Після цього етапу розпочнеться відпуск теплової енергії у пріоритетності: дитячі садочки, школи, лікарні.
"Якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря складатиме менше + 8 С – розпочнеться теплопостачання у житлові будинки одеситів", – зазначив Агуца.
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У загальному, як уточнив Агуца, тепловий комплекс Одеси готовий до початку опалювального сезону. До початку опалювального сезону проведено дві гідравлічні перевірки тепломереж. Підготовлені всі житлові будинки різних форм власності до подачі тепла.
"До системи центрального опалення підключено 3833 житлових будинків, 123 дошкільних закладів, 146 шкіл, 114 медичних установ, 55 закладів культури, 8 – спортивних, 11 – соціальних та 21 училище. Всі вони перевірені та готові до початку опалювального сезону", – додав Агуца.
Зазначимо, цього року на ремонт теплових мереж Одеси із міського бюджету виділили 220 млн грн.
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Нагадаємо, 19 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон: тепло вже подають у навчальні заклади та лікарні.