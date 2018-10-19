Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться з 22 жовтня

ОДЕСА-КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні мер Одеси підпише розпорядження про початок опалювального сезону 2018-2019 років. Офіційно його розпочнуть із 22 жовтня. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту міського господарства ОМР Сергій Агуца, передає кореспондент УНН.