Опалювальний сезон стартує за два тижні: в уряді повідомили про проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд активно готується до початку опалювального сезону в Україні, що стартує за два тижні. Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Опалювальний сезон вже за два тижні. Активно готуємось! Сьогодні провів селектор з регіонами. Проблем чимало. Працюємо”, — написав прем’єр.
З його слів, всі, хто потребуватиме, отримають субсидії, водночас уряд уважно вивчає питання “приховування доходів деякими заявниками на субсидію”.
“Всі дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Кожна українська родина аналогічно. Це питання енергетичної безпеки держави”, — додав Гончарук.
Як повідомляв УНН, Київ готовий до опалювального сезону на 97%.