Отопительный сезон стартует через две недели: в правительстве сообщили о проблемах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Правительство активно готовится к началу отопительного сезона в Украине, который стартует через две недели. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Отопительный сезон уже через две недели. Активно готовимся! Сегодня провел селектор с регионами. Проблем немало. Работаем", - написал премьер.
По его словам, все, кому необходимо, получат субсидии, одновременно правительство внимательно изучает вопрос "сокрытие доходов некоторыми заявителями на субсидию".
"Все детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Каждая украинская семья аналогично. Этот вопрос энергетической безопасности государства", - добавил Гончарук.
Как сообщал УНН, Киев готов к отопительному сезону на 97%.