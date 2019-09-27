Київ готовий до опалювального сезону на 97% – КМДА

"На сьогодні місто готове до пуску тепла на 97%. Першою традиційно запускається соціальна сфера за індивідуальними заявками. Однак ми не припинили роботу, і поки дозволяють погодні умови, ми продовжуватимемо ремонти та заміну мереж і обладнання, щоб більш якісно увійти в сезон теплопостачання", - зазначив Пантелеєв.

При цьому він додав, що в ході підготовки до зими на київських теплоелектроцентралях: ТЕЦ № 5 та ТЕЦ № 6 – замінили та відремонтували понад 1,5 тисячі одиниць обладнання.

При цьому, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко під час робочої наради повідомив, що підготовка міського господарства до проходження опалювального періоду 2019-2020 року в Києві здійснюється в установленому порядку відповідно до затвердженого плану, і наразі Київ готовий розпочати опалювальний сезон. За його словами, згідно з планами, вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У свою чергу, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Федоров під час розширеного засідання Колегії КМДА повідомив, що всі транспортні підприємства Києва готові до осінньо-зимового періоду на 85%.

За його словами, наразі підприємства корпорації "Київавтодор" заготовили 38,3 тис. тонн солі (100%) та 33,5 тис. тонн піску (96%). Також заплановано підготувати до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. На сьогодні підготовлено 296 одиниць (60%), щодо решти проводяться роботи з ремонту та підготовки техніки.

Одночасно укладаються договори з організаціями міста на залучення допоміжної прибиральної техніки, у разі виникнення надзвичайної ситуації (планується укласти договори на залучення до 147 од.).

Нагадаємо, об’єкти соціальної сфери у столиці з 30 вересня будуть підключені до опалення.

Напередодні УНН повідомляв, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилася низка невирішених проблем.