Киев готов к отопительному сезону на 97% – КГГА

"На сегодня город готов к пуску тепла на 97%. Первой традиционно запускается социальная сфера по индивидуальным заявкам. Однако мы не прекратили работу, и пока позволяют погодные условия, мы будем продолжать ремонты и замену сетей и оборудования, чтобы более качественно войти в сезон теплоснабжения", - отметил Пантелеев.

При этом он добавил, что в ходе подготовки к зиме на киевских теплоэлектроцентралях: ТЭЦ № 5 и ТЭЦ № 6 - заменили и отремонтировали более 1,5 тысячи единиц оборудования.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко во время рабочего совещания сообщил, что подготовка городского хозяйства к прохождению отопительного периода 2019-2020 года в Киеве осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденным планом, и теперь Киев готов начать отопительный сезон. По его словам, согласно планам, уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

В свою очередь, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Федоров во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщил, что все транспортные предприятия Киева готовы к осенне-зимнему периоду на 85%.

По его словам, сейчас предприятия корпорации "Киевавтодор" заготовили 38,3 тыс. тнн соли (100%) и 33,5 тыс. тонн песка (96%). Также запланировано подготовить к работе 531 единицу специализированной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. На сегодня подготовлено 296 единиц (60%), по остальным проводятся работы по ремонту и подготовке техники.

Одновременно заключаются договоры с организациями города на привлечение вспомогательной уборочной техники, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (планируется заключить договора на привлечение до 147 ед.).

Напомним, объекты социальной сферы в столице с 30 сентября будут подключены к отоплению.

Накануне УНН сообщал, что из-за отсутствия кворума КГГА перед началом отопительного сезона остался ряд нерешенных проблем.