Опалювальний сезон розпочався на всій території України - Нафтогаз

"Наприкінці листопада нарешті можна стверджувати, що опалювальний сезон розпочався в усіх регіонах України. Затримка подачі тепла в оселі в окремих населених пунктах склала майже півтора місяці", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз закликає виробників тепла, засновників цих підприємств та місцеву владу уважно слідкувати за станом погашення боргів цих підприємств, не накопичувати їх та діяти проактивно.

"Цього року ми знову мали ситуації, коли виробники тепла окремих населених пунктів не лише накопичили критичні борги, через які Нафтогаз за законом не може постачати газ підприємству, але й дотягнули цю ситуацію до холодів. Один із кричущих прикладів — місто Куп’янськ Харківської області, де через безгосподарність місцевої влади люди мусили перекривати дорогу і таким чином спонукати управлінців до дій", - йдеться у повідомленні.

Також додали, що за майже 5 місяців проблему критичних боргів вирішили 100 виробників тепла.

Як повідомляв УНН раніше, станом на 16 листопада у місті Куп’янськ Харківської області досі немає опалення в оселях, оскільки місцева влада не подала документи щодо правонаступництва за борговими зобов’язаннями на суму у понад 118 млн грн.