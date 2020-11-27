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Отопительный сезон начался на всей территории Украины - Нафтогаз

Отопительный сезон начался на всей территории Украины - Нафтогаз

Киев  •  УНН

 • 12120 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Отопительный сезон в конце ноября начался по всей территории Украины, задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах состоялась из-за бездействия местных властей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз" Украины.

"В конце ноября наконец-то можно утверждать, что отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Задержка подачи тепла в дома в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца", - говорится в сообщении.

Нафтогаз призывает производителей тепла, учредителей этих предприятий и местные власти внимательно следить за состоянием погашения долгов этих предприятий, не накапливать их и действовать проактивно.

"В этом году мы снова имели ситуации, когда производители тепла отдельных населенных пунктов не только накопили критические долги, по которым Нафтогаз по закону не может поставлять газ предприятию, но и дотянули эту ситуацию к холодам. Один из вопиющих примеров - город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местных властей люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям", - говорится в сообщении.

Также добавили, что за почти 5 месяцев проблему критических долгов решили 100 производителей тепла.

Как сообщал УНН ранее, состоянию на 16 ноября в городе Купянск Харьковской области до сих пор нет отопления в домах, поскольку местные власти не подали документы о правопреемстве по долговым обязательствам на сумму свыше 118 млн грн.

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