Опалення повністю включили у 21 області України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. До опалення під час нинішнього сезону повністю підключили 21 область України. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"Станом на 29 листопада 21 область на 100% підключена до опалення", - йдеться у повідомленні.
За інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, проблемні питання з опаленням виникли у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській областях та місті Києві.
"У Запорізькій області – 1 навчальний заклад, орієнтовний термін підключення – 01.12.2019 року. Ще 2 навчальних заклади на реконструкції – вихованці відвідують інші заклади дошкільної освіти, терміни підключення 10 та 15 грудня. У Кіровоградській області – у м. Світловодськ не опалюються 3 житлових будинки та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення – 29.11.2019 року. У Полтавській області – в Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 02.12.2019 року. У м.Київ – не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 01.12.2019 року", - зазначили у Міністерстві.
Як повідомлялося раніше, у Світловодську досі залишаються без тепла два садочки та школа.