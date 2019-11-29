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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106626 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Отопление полностью включили в 21 области Украины

Отопление полностью включили в 21 области Украины

Киев  •  УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. К отоплению во время нынешнего сезона полностью подключили 21 область Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

"По состоянию на 29 ноября 21 область на 100% подключена к отоплению", - говорится в сообщении.

По информации областных и Киевской городской государственных администраций, проблемные вопросы с отоплением возникли в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и городе Киеве.

"В Запорожской области - 1 учебное заведение, ориентировочный срок подключения - 01.12.2019 года. Еще 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения дошкольного образования, сроки подключения 10 и 15 декабря. В Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 29.11.2019 года. В Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 02.12.2019 года. В Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 01.12.2019 года", - отметили в Министерстве.

Как сообщалось ранее, в Светловодске до сих пор остаются без тепла два садика и школа.

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