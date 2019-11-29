Отопление полностью включили в 21 области Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. К отоплению во время нынешнего сезона полностью подключили 21 область Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.
"По состоянию на 29 ноября 21 область на 100% подключена к отоплению", - говорится в сообщении.
По информации областных и Киевской городской государственных администраций, проблемные вопросы с отоплением возникли в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и городе Киеве.
"В Запорожской области - 1 учебное заведение, ориентировочный срок подключения - 01.12.2019 года. Еще 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения дошкольного образования, сроки подключения 10 и 15 декабря. В Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 29.11.2019 года. В Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 02.12.2019 года. В Киеве - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 01.12.2019 года", - отметили в Министерстве.
Как сообщалось ранее, в Светловодске до сих пор остаются без тепла два садика и школа.