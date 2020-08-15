ООС: жодного порушення "режиму тиші" з початку доби

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - повідомив речник МОУ.

З його слів, підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Хомчак доповів Президенту Зеленському щодо ситуації на лінії розмежування.