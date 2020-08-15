ООС: ни одного нарушения "режима тишины" с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство обороны отчитывается об отсутствии нарушений боевиками режима прекращения огня с начала текущих суток на Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинам", - сообщил представитель МОУ.
По его словам, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Хомчак доложил Президенту Зеленскому о ситуации на линии разграничения.