ООС: ни одного нарушения "режима тишины" с начала суток

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77567 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101130 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125485 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106685 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126564 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101026 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101873 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103841 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101908 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101497 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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ООС: ни одного нарушения "режима тишины" с начала суток

ООС: ни одного нарушения "режима тишины" с начала суток

Киев  •  УНН

 • 13769 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Министерство обороны отчитывается об отсутствии нарушений боевиками режима прекращения огня с начала текущих суток на Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Михаил Шаравара во время брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинам", - сообщил представитель МОУ.

По его словам, подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Хомчак доложил Президенту Зеленскому о ситуации на линии разграничения.

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