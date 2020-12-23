ООС: зафіксовано три обстріли з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Упродовж поточної доби врайоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів. Всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - повідомили у пресцентрі.
Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета.
На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.
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У пресцентрі наголосили, що постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 3 гектарів території та передали на знищення 67 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 22 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.