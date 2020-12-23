Бойовики повернули Україні захопленого бійця ЗСУ

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - вказали в українській делегації.

Додамо, раніше у штабі ООС повідомили, що 17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини у зоні ООС було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу.

Тоді було встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.