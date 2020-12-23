Боевики вернули Украине захваченного бойца ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. С ОРДЛО украинской стороне сегодня вернули военнослужащего ВСУ Александра Пупка, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупка Александра Ивановича, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", - указали в украинской делегации.
Добавим, ранее в штабе ООС сообщили, что 17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части в зоне ООС было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения.
Тогда было установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.