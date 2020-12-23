На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим “тиші” — ООС

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік Луганського та Південного бойовики застосували проти українських військових міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного — вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає. Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — повідомили в штабі ООС.