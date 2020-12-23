На Донбассе боевики продолжают нарушать режим “тишины” — ООС

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ российско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку Луганского и Пивденного боевики применили против украинских военных минометы 120-го и 82-го калибра, а у Пивденного — вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Обстрелы были неприцельнными и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в штабе ООС.