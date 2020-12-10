ООС: зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське.
Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.
Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка.
У пресцентрі відзначили, що ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
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Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано більше 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 95 знайдених вибухонебезпечних предметів.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил надалі залишається контрольованою українськими захисниками. Наші підрозділи дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі, проте в разі будь-якої зміни оперативної обстановки готові дати ворогу гідну відсіч", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 9 грудня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.