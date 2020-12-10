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Україна в СЦКК заявила про системне застосування бойовиками снайперського вогню на Донбасі

Україна в СЦКК заявила про системне застосування бойовиками снайперського вогню на Донбасі

Київ • УНН

 • 14708 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування повідомила про системне застосування збройними формуваннями Росії снайперського вогню проти підрозділів Збройних Сил України. Про це у Facebook інформує штаб ООС, передає УНН.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що з початку дії режиму припинення вогню офіцери-спостерігачі продовжують фіксувати системне застосування збройними формуваннями РФ снайперського вогню проти підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, протягом листопаду 2020 року зафіксовано 4 випадки застосування снайперського вогню, у результаті якого загинув один військовослужбовець ЗС України, ще одного воїна було поранено", - йдеться у повідомлення.

За даними української сторони у СЦКК, крім особового складу ЗС України, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій.

Нагадаємо, минулої доби, 9 грудня, бойовики дев'ять разів порушили “режим тиші” на Донбасі.

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