ООС: зафіксовано дві провокації бойовиків із застосуванням стрілецької зброї

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар’їнки, друга — о 8:00 ранку в районі населеного пункту Південне. Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали", - проінформував Мотузяник.

За його словами, бойових втрат у лавах українських військових немає.



"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - наголосив полковник.

Нагадаємо, 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.