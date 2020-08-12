ООС: зафіксовано дві провокації бойовиків із застосуванням стрілецької зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, сьогодні, 12 серпня, в районі проведення операції зафіксовано дві короткочасні ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї. Перша сталася вночі неподалік Мар’їнки, друга — о 8:00 ранку в районі населеного пункту Південне. Збройні Сили вогонь по противнику не відкривали", - проінформував Мотузяник.
За його словами, бойових втрат у лавах українських військових немає.
"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - наголосив полковник.
Нагадаємо, 11 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.