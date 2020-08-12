ООС: зафиксированы две провокации боевиков с применением стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы две кратковременные вражеские провокации с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, сегодня, 12 августа, в районе проведения операции зафиксированы две кратковременные вражеские провокации с применением стрелкового оружия. Первая произошла ночью неподалеку Марьинки, вторая - в 8:00 утра в районе населенного пункта Южное. Вооруженные Силы огонь по противнику не раскрывали", - проинформировал Мотузяник.
По его словам, боевых потерь в рядах украинских военных нет.
"Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - отметил полковник.
Напомним, 11 августа на участках ответственности украинских подразделений были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.