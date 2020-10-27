ООС: зафіксовано два порушення "режиму тиші" з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території та передано на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи тривають на 9 об’єктах.
"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 26 жовтня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.