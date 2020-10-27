ООС: зафиксировано два нарушения "режима тишины" со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 27 октября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Так, противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате враждебного провокационного огня среди украинских защитников нет.
Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы продолжаются на 9 объектах.
"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 26 октября боевики три раза нарушили режим прекращения огня.