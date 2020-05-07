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ООС: зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків, поранено шестеро військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків, поранено шестеро військових

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника", - повідомили в пресцентрі. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Мар’їнки — з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Старогнатівка противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил, а згодом обстріляв наших військовослужбовців з озброєння бойових машин піхоти.

По оборонцях Широкиного ворог двічі вів вогонь із застосуванням 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселівки Другої обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Біля населеного пункту Авдіївка російські окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища міського типу Новотошківське ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом окупанти використали тут 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та чотири міни 120-го калібру.

По околицях Оріхового ворог з мінометів калібру 82 мм випустив 18 мін, а також застосовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонців Кримського ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 6 травня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

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