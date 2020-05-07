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На Донбасі поранено двох українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських підрозділів, в результаті чого двоє бійців отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Донбасі поранено двох українських військових

Повідомляється, що 7 травня, збройні формування РФ вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

"Так, проти оборонців населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Також, по позиціях Об’єднаних сил, що неподалік Новотошківського, ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного українського захисника.

"Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині з початку року вилучили близько 30 тис. боєприпасів.

Українські Національні Новини

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