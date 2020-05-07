На Донбассе ранены двое украинских военных

Сообщается, что 7 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Также, по позициям Объединенных сил, недалеко от Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.

"Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой области с начала года изъяли около 30 тыс. боеприпасов.