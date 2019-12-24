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ООС: за добу ворог двічі обстріляв українські позиції, є поранений

ООС: за добу ворог двічі обстріляв українські позиції, є поранений

Київ • УНН

 • 8253 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. За добу бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого був поранений один військовий. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“З 06:35, протягом години, ворог двічі вів обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння”, — заявив він.

Також, застосовуючи гранатомети та стрілецьке озброєння російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах н.п. Кримське, Світлодарськ та Шуми.

“Наші герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння”, — додав він.

За наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів отримав поранення один наш захисник. Військового доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я — задовільний.

Нагадаємо, 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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