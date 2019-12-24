ООС: за сутки враг дважды обстрелял украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. За сутки боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего был ранен один военный. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“С 6:35, в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе Новолуганское. От Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения ”, - заявил он.
Также, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.
“Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение”, — добавил он.
По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Военный доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
Напомним, 23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.