ООС: з початку доби порушення "режиму тиші" не зафіксовано

"Від початку поточної доби, 31 серпня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомляє він.

За його словами, бойових втрат серед наших героїв-захисників немає.

Нагадаємо, за минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.