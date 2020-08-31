ООС: з початку доби порушення "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З початку доби бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 31 серпня, станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомляє він.
За його словами, бойових втрат серед наших героїв-захисників немає.
Нагадаємо, за минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.