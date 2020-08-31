ООС: с начала суток нарушение "режима тишины" не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"С начала текущих суток, 31 августа, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщает он.
По его словам, боевых потерь среди наших героев-защитников нет.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебных нарушения объявленного режима прекращения огня.