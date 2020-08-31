ООС: с начала суток нарушение "режима тишины" не зафиксировано

"С начала текущих суток, 31 августа, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщает он.

По его словам, боевых потерь среди наших героев-защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебных нарушения объявленного режима прекращения огня.