ООС: з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Донбасі з початку доби порушень "режиму тиші" не зафіксовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - зазначив він.
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Нагадаємо, минулої доби, 7 грудня, бойовики чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі.