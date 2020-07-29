ООС: з початку доби фактів порушення "режиму тиші" не зафіксовано

"Станом на сьогодні, 29 липня... ситуація у районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою Об’єднаними силами. Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було", - додав Михайло Шаравара.

Нагадаємо, вчора, 28 липня, попри режим тиші, бойовики здійснили один обстріл.

Зазначимо, що 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.