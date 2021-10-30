ООС: з початку доби чотири ворожих порушення "режиму тиші"

Цитата:

"З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у пресцентрі.

Деталі

За повідомленням пресцентру, 30 жовтня біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. У напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Окрім того, як вказано, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - наголосили у штабі.

Доповнення

29 жовтня бойовики на Донбасі 19 разів обстріляли українські позиції, було п'ятеро поранених бійців.