ООС: с начала суток четыре вражеских нарушения "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано четыре вражеских нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием беспилотников. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, пишет УНН.
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"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре.
Детали
По сообщению пресс-центра, 30 октября у Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, как указано, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.
Дополнение
29 октября боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции, было пятеро раненых бойцов.