ООС: бойовики 19 разів обстріляли українські позиції, п'ятеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.
Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.
Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
“Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених — задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Реакція української сторони
“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, — повідомили у штабі.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — резюмували військові.
Нагадаємо
ЗСУ раніше цього тижня вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього в МЗС ФРН висловили стурбованість через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.