ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, пятеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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Вблизи Причепиловки кафиры вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Зайцевого наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды у Новотошковского.
Вблизи Новоселовки кафиры совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и дважды возле Павлополя.
Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.
“В результате враждебных действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное”, — говорится в сообщении.
Реакция украинской стороны
“Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, — сообщили в штабе.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 30 октября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", — резюмировали военные.
Напомним
ВСУ ранее на этой неделе впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.