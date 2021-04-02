ООС: з початку доби бойовики сім разів порушили "режим тиші", є поранений

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"Від початку поточної доби, станом на 12 годину, зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Так, на Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - розповіла Сальнік.

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За її словами, на Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", - зазначила Сальнік.

Доповнення

Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення.



За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.



Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.



