ООС: с начала суток боевики семь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Донбассе с начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов. Вследствие вражеского огня получил ранения один украинский военный. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины старший лейтенант Мария Сальник, передает УНН.

Цитата:

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Так, на Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов", - рассказала Сальник.

Детали

По ее словам, на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - отметила Сальник.

Дополнение

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие враждебных действий двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

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