ООС: з початку доби бойовики п'ять разів порушували "режим тиші", є поранений

"Від початку поточної доби, 13 травня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська порушили "режим тиші" на лінії бойового зіткнення 5 разів", - сказав Гуцуляк.

За його словами, вночі, з 1:50 від села Верхньошироківське, на приморській ділянці нашої оборони, бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по оборонцям Гнутового. Протягом 20 хвилин українські військові з легкого піхотного озброєння подавили активність бойовиків.

"Збройні формування РФ, вчергове ігноруючи "мінські угоди" двічі свідомо застосували від окупованого ними смт Сентянівка міномет по позиціях оборонців Кримського, випустивши загалом 20 мін 120-го калібру. Також окупанти вели тут вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші мужні воїни зі штатного озброєння рішуче подавляли ворожу активність", - розповів Гуцуляк.

Гуцуляк зазначив, що з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог після 7:55 вів вогонь по захисникам Оріхового, та після 10:05 з автоматичних станкових гранатометів — по оборонцям Старогнатівки.

"На жаль, внаслідок прицільних ворожих обстрілів, сьогодні один наш захисник отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до військового мобільного госпіталю та надано належну медичну допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.