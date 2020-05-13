ООС: с начала суток боевики пять раз нарушали "режим тишины", есть раненый

"С начала текущих суток, 13 мая, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска нарушили "режим тишины" на линии боевого соприкосновения 5 раз", - сказал Гуцуляк.

По его словам, ночью, с 1:50 от села Верхнешироковское, на приморском участке нашей обороны, боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения по защитникам Гнутового. В течение 20 минут украинские военные из легкого пехотного вооружения подавили активность боевиков.

"Вооруженные формирования РФ, в очередной раз игнорируя "минские соглашения" дважды сознательно применили от оккупированного ими пгт Сентяновка миномет по позициям защитников Крымского, выпустив всего 20 мин 120-го калибра. Также оккупанты вели здесь огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наши мужественные воины из штатного вооружения решительно подавляли вражескую активность", - рассказал Гуцуляк.

Гуцуляк отметил, что из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг после 7:55 вел огонь по защитникам Орехового, и после 10:05 с автоматических станковых гранатометов - по защитникам Старогнатовки.

"К сожалению, в результате прицельных вражеских обстрелов, сегодня один наш защитник получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь и получил надлежащую медицинскую помощь", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.