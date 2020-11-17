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ООС: з початку доби бойовики один раз порушили режим "тиші"

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Донбасі бойовики з початку доби один раз обстріляли українські позиції на Донецькому напрямі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи", - повідомив він.

Зазначається, що близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке.

Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

Нагадаємо, минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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