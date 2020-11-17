ООС: з початку доби бойовики один раз порушили режим "тиші"

"Станом на 12 годину поточної доби, на Донецькому напрямку було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи", - повідомив він.

Зазначається, що близько 10 години ранку, противник здійснив три постріли з ручного протитанкового гранатомета в напрямку населеного пункту Новотроїцьке.

Бойових втрат в результаті ворожого обстрілу немає.

Нагадаємо, минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".