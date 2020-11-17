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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 80356 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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09:55 • 91967 просмотра

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ООС: с начала суток боевики один раз нарушили режим "тишины"

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Донбассе боевики с начала суток один раз обстреляли украинские позиции на Донецком направлении. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, на Донецком направлении было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщил он.

Отмечается, что около 10 часов утра, противник произвел три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении населенного пункта Новотроицкое.

Боевых потерь в результате вражеского обстрела нет.

Напомним, за минувшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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