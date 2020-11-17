ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"

“Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового”, — повідомили у пресцентрі.

Додається, що бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Донбас і Карабах: Кравчук розповів, чи є аналогії

“За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою”, — повідомили у штабі.

“Підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, резюмували військові.

Нагадаємо, на Донбасі намагалися приховати умисне вбивство солдата.