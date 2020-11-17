ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикуза враг открыл огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово”, — сообщили в пресс-центре.
Добавляется, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.
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“За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере”, — сообщили в штабе.
“Подразделения Объединенных сил готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, резюмировали военные.
Напомним, на Донбассе пытались скрыть умышленное убийство солдата.