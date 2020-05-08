ООС: з початку доби бойовики двічі порушували "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації два рази обстрілювали українські позиції. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі здійснив обстріли українських позицій", - сказав Михайло Шаравара.
Він зазначив, що на Луганському напрямку, збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу наших позицій біля Оріхового.
На Донецькому напрямку, з великокаліберних кулеметів, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки.
"У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За наявною інформацією, з початку цієї доби, бойових втрат серед українських захисників немає", - додав Михайло Шаравара.
Нагадаємо, вчора, 7 травня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, 6 бійців були поранені.