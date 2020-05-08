ООС: з початку доби бойовики двічі порушували "режим тиші"

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог двічі здійснив обстріли українських позицій", - сказав Михайло Шаравара.

Він зазначив, що на Луганському напрямку, збройні формування Російської Федерації випустили 24 міни 120-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу наших позицій біля Оріхового.

На Донецькому напрямку, з великокаліберних кулеметів, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки.

"У відповідь українські воїни оперативно застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За наявною інформацією, з початку цієї доби, бойових втрат серед українських захисників немає", - додав Михайло Шаравара.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, бойовики 21 раз обстріляли українські позиції, 6 бійців були поранені.