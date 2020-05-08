ООС: с начала суток боевики дважды нарушали "режим тишины"

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг дважды совершил обстрелы украинских позиций", - сказал Михаил Шаравара.

Он отметил, что на Луганском направлении, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 24 мины 120-го калибра, а также применяли станковые противотанковые гранатометы во время обстрела наших позиций возле Орехового.

На Донецком направлении, из крупнокалиберных пулеметов, российские оккупационные войска совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки.

"В ответ украинские воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. По имеющейся информации, с начала этого периода, боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавил Михаил Шаравара.

Напомним, вчера, 7 мая, боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, 6 бойцов были ранены.