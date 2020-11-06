ООС: з початку доби бойовики двічі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Станом на 12:00 6 листопада, зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, вранці, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї", - сказав Шаравара.
За його словами, втрат серед підрозділів Об’єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не було.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування", - наголосив Шаравара.
Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби, 5 листопада, зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, українські військові відкривали вогонь у відповідь.