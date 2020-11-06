ООС: с начала суток боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 6 ноября, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. В частности, утром, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Авдеевки, а вблизи Новолуганского совершил несколько очередей из стрелкового оружия", - сказал Шаравара.
По его словам, потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения", - подчеркнул Шаравара.
Напомним, на Донбассе на протяжении прошлых суток, 5 ноября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинские военные открывали ответный огонь.