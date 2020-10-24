ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Шумів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. З початку поточної доби бойовики зі стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Шумів. Про це повідомив пресцентр ООС під час вечірнього зведення, інформує УНН.
"Від початку поточної доби, 24 жовтня, зафіксоване два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, станом на ранок, бойовики з початку доби збройної активності не проявляли, а за минулу добу зафіксовано два обстріли - поблизу Катеринівки та Шумів.