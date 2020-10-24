ООС: з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Шумів

"Від початку поточної доби, 24 жовтня, зафіксоване два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував наших воїнів неприцільними пострілами зі стрілецької зброї. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, станом на ранок, бойовики з початку доби збройної активності не проявляли, а за минулу добу зафіксовано два обстріли - поблизу Катеринівки та Шумів.