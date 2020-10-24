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ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Шумов

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Шумов

Киев  •  УНН

 • 15910 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Шумов. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения, информирует УНН.

"С начала текущих суток, 24 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал наших воинов неприцельными выстрелами из стрелкового оружия. Ответный огонь украинские защитники не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на утро, боевики с начала суток вооруженной активности не проявляли, а за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела - вблизи Катериновки и Шумов.

Украинские Национальные Новости

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